Viktor Jerofejev ⟩ Sõda on röntgen, mis valgustab inimese üdini läbi

Juhtus aga nii, et plahvatuse asemel toimus kollokviumil rahvustevaheline dialoog, emotsioonide tugevusest hoolimata. Võib-olla räägiti üksteisega seetõttu, et kohtumisele tulid eranditult ainult naised – noored üliõpilased, kes on kolinud Saksamaale elama ja õppima? Või on asi ikkagi selles, et keegi ei väljendanud seisukohta, mis oleks Irina seisukohale kardinaalselt vastupidine? Ei, kui üliõpilaste asemel oleksid olnud vanemad inimesed, oleks kohtumise tulemuse peale raske mürki võtta. Sõjaajal võib isegi näiline lahkarvamus kutsuda esile kakluse. Sõda on röntgen, mis valgustab inimese üdini läbi. Lõppude lõpuks on läinud nii, et Putini toetajad, tema kaasmaalased, paljud neist juba eakad, on Saksamaal sattunud tänavatele, kisa ja lippudega meeleavaldustele, ning Putini vastased – ülikoolidesse.