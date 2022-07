Merca ⟩ Vene keele kaitseks: vaenlast tuleb mõista ja armastada

Me seiklesime nii ema kui isaga nõukaajal Venemaa Euroopa osas, Ukrainas, Musta mere man. Ma olin väike tüdruk ja minu käest päriti tihti, kas olen Moskvast. Kõlas mu hääldus toona kui Liidu pealinna oma.

Ja siis tulid punk, tuli Kino, Nautilijus Pompilijus, DDT, Zemfira, Akvarium jne. Peaksin vist terve lehekülje täis pismendama nende oluliste bändide nimedest, ent piirdugem vähestega, sest tähtis oli SÕNUM! Sa ei suuda tabada emotsiooni, kui sa sõnumist aru ei saa, ning selleks paraku on tarvis tunda keelt. Nüansid lähevad tõlkes kaduma. Minu arvates on maailma ilusaim armastuslaul Tšiži «Glazami i dušoi». Olen üritanud seda setosse tõlkida, sest eestisse pole teatud ortodokssete terminite tõttu üldse võimalik lugu ümber panna. Keelehing on teine.