Ants Frosch ⟩ Eksfiltreerimine või interneerimine või mõlemad?

Avaldades NATO saladusega looritatud teavet väljaandes Financial Times läks Eesti Vabariigi Peaminister Kaja Kallas oma PR-tuhinas tõenäoliselt seadusega lubatava piire kompima. Juba üritatakse kodukootud establishmendi poolt jätta muljet, et tänu sellisele NATO partnerite «survestamisele» oleme saavutamas vajalikku kaitstust Vene ohu vastu. Et «eesmärk pühendab abinõu».