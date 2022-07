AJALUGU ⟩ Milleks on Ahvenamaale vaja Venemaa konsulaati

Näituse avamisel oli kohal ka Venemaa president Vladimir Putin, kes jagas pärast näitusega tutvumist oma mõtteid vestlusringis noortega. Kui Niinistö andis Ahvenamaal mõista, et saja aastaga on väga palju muutunud, siis Putin alustas sellest, et 350 aastaga ei ole peaaegu mitte midagi muutunud. Muutuda või mitte muutuda – selles ongi küsimus.