JUHTKIRI ⟩ Valitsusest on meil saanud vigane pruut

Eesti sisepoliitika ja erakondade tegevus selles ei ole enam adekvaatne. Kolm parteid peavad pikemat aega läbirääkimisi, millest jääb mulje, nagu ees seisaks kümme külluseaastat ja selleks ajaks kooskõlastatakse omavahel pikem nimekiri valijatele meelepäraseid reforme. Halloo, uued valimised on tuleva aasta märtsis. Valitsus, mida tehakse, on vahevalitsus. Aeg on napp, aga selle aja sees tuleb rinda pista tulekustutamisega. Mõned probleemid, kuid kindlasti mitte kõik, on prognoositavad: inflatsioon, energiakriis, võimalik uus koroonalaine.