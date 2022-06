Peeter Espak ⟩ Peretoetust tuleb vaadata kui arukat investeeringut

Hetkel eelkõige just Reformierakonnast lähtuv vastuseis pere- või lastetoetustele ei ole sugugi oma põhitoonilt majanduslik või rahanduslik. See tuleneb hoopis ideoloogilistest tõekspidamistest ja progressiivse ideoloogia eelistamisest riigi ja rahva tõelistele huvidele. Seega lähtutakse põhimõttest, mille kohaselt partei maailmavaade on olulisem laste, riigi ja kultuuri tulevikust, kirjutab orientalist ja teoloog Peeter Espak.