Priit Hõbemägi ⟩ Kuidas RMK kestvuslepingupartner ajakirjanikuna esines

ERR-i portaalis avaldatud artikli autor Ragner Lõbu ei saa ilmselgelt aru ajakirjanduse rollist ühiskonnas. Ajakirjanduse oluline roll on pöörata teravat tähelepanu suurt võimu omavate institutsioonide ja isikute tegevusele, et paljastada korruptsiooni ja salastamist ning selle abil hoida ühiskonna moraalset palet puhtana. Samas jätab ajakirjanikuna esinev Ragner Lõbu üles tunnistamata, et ta on tegelikult huvitatud osapool, sest OÜ Hobbiton osaniku ja müügijuhina on ta Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) kestvuslepingupartner... Just siia ongi tema asjatundmatute süüdistuste põhjus peidetud. See karjub, kelle king pigistab.