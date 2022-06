JUHTKIRI ⟩ Valitsus peab elektrihinda ohjeldama

Eile tõusis päeva keskmine elektri hind ligi 245 euroni megavatt-tunni eest. Suve kohta on see varasemate aastatega võrreldes lausa pöörane. Hinnatõusu põhjuseks on paljude elektritootmist mõjutavate tegurite koosmõju, millest olulisim on kõrgrõhulainega kaasnenud tuuletus, mis jättis peaaegu seisma kogu piirkonna tuulepargid. Näiteks Soome tuuleparkide 2500-megavatisest tootmisvõimsusest sai eile rakenduse napilt viiendik.

Probleemi teravdas see, et tuulevaikus tekitas augu juba niigi defitsiitsele elektriturule. Ukraina sõja tõttu katkestas Soome Vene elektrienergia impordi, mis tähendas umbes 10 TWh pakkumise vähenemist. Kroonilises elektripõuas on ka Läti ja Leedu, kes praegu ei suuda oma tarbimist tootmisega katta.

Eesti toodab küll praegu rohkem kui tarbib, kuid naabrite kuivale jäämine viib hinna üles ka meil. Oma osa selles on CO 2 kvootide hinnal, mis on samuti tõusnud, sest põlevkivijaamade töös hoidmine on nende järele nõudlust suurendanud. Viimase piisa lisab kõrge gaasihind, mis muudab kalliks ka gaasist toodetud elektri. Seda kasutataksegi viimases hädas, kuid elektribörsil määrab tarbija jaoks hinna just see kõige kallim elektrijaam, mille võimsust läheb vaja, et nõudlus elektri järele saaks rahuldatud.

Kaitset kõrge börsihinna eest pakuks kodutarbijatele fikseeritud hinnaga elektripaketi loomine väljaspool elektribörsi. Selle otsustamine on valitsuse võimuses ja tulebki ära teha.