Hanna Britt Soots ja Katariina Sofia Päts ⟩ Üliõpilastelt kooritakse seitset nahka

Praegust hinnatõusu kogevad kõik - toit on kallim, elekter on kallim ning ka kütuse hind on tõusnud. Kõige rohkem mõjutab hinnatõus just majanduslikult vähem kindlustatud ühiskonnakihte, eriti üliõpilasi. Kuigi ülikool on selleks õppeaastaks läbi saanud ja ees ootab paar kuud suve, vaatame kõik juba praegu üha kasvava hirmuga sügise suunas. Eriti hall paistab tulevik nende üliõpilaste jaoks, kellel hinge taga minimaalselt majanduslikku kindlust, kuid kellelt samas oodatakse pingutamist mitmel rindel korraga.

Peagi saabuvad vastuvõtuotsused ning Tartus algab taas majutusralli, mille ähvardab sel aastal eriti jõhkraks teha hinnatõus nii eraturul kui ka ühiselamutes. Tartu üliõpilasküla tõstis sellel kevadel energiahinna tõusu tõttu enda üürihindu juba 12 protsendi võrra. Üürikorterite hinnad on tõusnud igal pool Eestis, kaasa arvatud Tartus. ERRi artikli lõpus kirjutatakse, et kinnisvaraarendajad on mõelnud ka üliõpilastele, ja hakanud looma 300-euroseid kümneruutmeetilisi kortereid. See on tegelikult üpris kõrge hind - mõne aasta eest leidus Tartus sama hinnaga kortereid, mida said üliõpilased kahe peale võtta.