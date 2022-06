Mart Kuldkepp ⟩ Eesti julgeolekuhuvid ei ole viimase sajandi jooksul muutunud

Kellega jagavad eestlased julgeolekuhuve? Vastus on sama, mis 1915. aastal. Ikka ukrainlaste, poolakate, vabade valgevenelaste, leedulaste, lätlaste, soomlaste ja kõigi teiste rahvastega, kes on tundnud Vene kolonialismi rusikat. Olenemata sellest, kas neil on juba õnnestunud vabaks saada või nad alles võitlevad oma vabaduse eest.