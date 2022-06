Jaanus Piirsalu ⟩ Korjame raha Ukraina armeele välihaigla ostmiseks ja anname nii oma panuse

Ukraina armee on tänaseks seisus, kus Vene armeega sõdimine ilma lääne relvaabita on peaaegu võimatu. Iga võideldud nädalaga kahaneb ukrainlaste raskerelvastus, moon ning muu varustus kiiremini, kui lääne abi praegu kohale jõuab. See on karm reaalsus, mis vaatab vastu üle 2000 kilomeetri pikkuselt rindejoonelt.