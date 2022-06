Yana Toom ⟩ Vastulause: paanikaks ei ole põhjust

Ja just kohtu abil me üritame teha selgeks, kas Usmanovi ja Jesakovi nimetamine julgeolekuriskiks on õigustatud ka kohtu silmis (tuletan siinkohal meelde, et ei ühel ega teisel pole ühtegi karistust mitte kunagi olnud). Uurime ka seda, kas deporteerimisel ikka järgiti kõike kehtestatud reegleid. Nagu näiteks 25. novembri 2003 Euroopa Nõukogu direktiivi 2003/109/EC, mille kohaselt väljasaatmise puhul pikaajalisele elanikule, kellel puuduvad selleks piisavaid vahendid, peab olema tagatud riigipoolne õigusabi samadel alustel nagu selle riigi kodanikele («Legal aid shall be given to long-term residents lacking adequate resources, on the same terms as apply to nationals of the State where they reside»).