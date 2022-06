Robert Bunder ⟩ Kui vabadus kaotab tähenduse, on demokraatial lõpp

Vabadusest kõneldakse igal riiklikul tähtpäeval. Kõike meie riigis tehakse selleks, et edendada ja kaitsta vabadust. Vabadus on justkui võlusõna, mis avab kõik uksed tsiviliseeritud maailma ja seltskonda. Samas on seeläbi vabadusest saanud klišee, millel tihti puudub reaalne sisu.