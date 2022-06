Priit Pullerits ⟩ Vene sportlastele piirid kinni

Olümpial võistlesid Venemaa sportlased Venemaa Olümpiakomitee koondise lipu all.

Kas pole paradoksaalne, et Venemaa, kes lääne õigusruumi põlgab, on jooksnud läände kitule, miks enamik üleilmseid spordialaliite – v.a näiteks tennise- ja autospordiliit – nende sportlasi enam rahvusvahelisel areenil võistlema ei luba? Juba märtsi lõpus, veidi rohkem kui kuu pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale, teatas Venemaa spordiminister Oleg Matõtsin, et poolsada nende spordialaliitu kavatseb esitada spordiarbitraažile CAS, mis tegutseb Euroopa südames, Šveitsis Lausanne’is, venelastele kehtestatud võistluskeelu tühistamiseks kaebuse, kirjutab ajakirjanik Priit Pullerits.