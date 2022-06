Aimar Ventsel ⟩ Kasahstanil on selgroogu

Miks oli Tokajevi käitumine nii üllatuslik? Tokajev on Kasahstani president ja Kasahstan on praegu keerulises olukorras. Ühest küljest on Kasahstan Venemaaga majanduslikult seotud, ent Venemaa tegemised hakkavad ka Kasahstani majandust kaasa vedama. Teisalt on Kasahstan majanduslikult rohkem seotud Hiinaga ja teatud valdkondades pigem läänemaailmaga. See kõik paneb Tokajevi keerulisse olukorda. Arvatakse, et kuna Tokajev on Moskvas lõpetanud rahvusvaheliste suhete instituudi, peaks ta olema Venemaa lõa otsas. Tegelikult on siin vähe loogikat.