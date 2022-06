Aeg-ajalt tundub, et oleme riigina ennast haldusvõimekuselt nurka mänginud. Ebaefektiivsus, mida igapäevaelus kohtame, näib kuidagi mitte-eestlaslik. Suurte riikide puhul on see ehk vältimatu – vähemasti on mul raskusi vastupidiste näidete leidmisel –, kuid vähemate takistustega nutikas väikeriik võiks ju tegutseda paindlikult ja kiiresti, kirjutab kolumnist Kaimar Karu.