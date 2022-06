Sofi Oksanen ⟩ Venemaale on vägistamine üks relv teiste hulgas

Mai lõpus esitati Ukrainas Romanovile tagaselja süüdistus vägistamises. Süüdistus oli esimene omataoline ja Venemaa julmuste väljaselgitamine on alles alguses. Ukrainasse tunginud väed on olnud süüdi riigis süstemaalises seksuaalses vägivallas, mis on suunatud igas vanuses tsiviilisikute vastu sõltumata sugupoolest.

Seksuaalse vägivalla relvaks muutmine on igivana sõjapidamise viis, kuid seadusandluse vaatenurgast on selle tunnistamine sõjakuriteoks pikk ja kivine tee ning sellesse pole suhtutud nii tõsiselt kui teistesse sõjakuritegudesse. Areng paremuse poole on siiski aset leidnud, viimastel kümnenditel rohkem kui meie ajaarvamise alguse järel. Lisaks kriminaaltehnika arengule on seda mõjutanud naisuurijate, -ajakirjanike, -juristide ja -kohtunike hulga lisandumine.