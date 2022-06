JUHTKIRI ⟩ Eesti kooli kokkuleppe puudumine pole riigimehelik

Kui Reformierakond ja Isamaa toetavad jõulisemat eestikeelsele haridusele üleminekut, siis sellele seisavad vastu sotsid. Siin võib olla tegemist ka puhtalt enesenäitamise katsega, sest ennustati ju enne koalitsioonikõneluste algust, et sotsidel pole suurt midagi kõnelustel kaasa rääkida. Suuremat vastuolu prognoositi Isamaa ja Reformierakonna vahel.

Teisest küljest pole tegemist ainult moeküsimusega. Ukraina sõda on varasemast selgemini näidanud, et Eesti kitsaskohad, mis on seotud nii eesti- ja venekeelse koolihariduse kui ka punamonumentidega, tuleb lahendada praegu. Edasi lükata pole neid kuhugi. Sestap võib mõista ennekõike Isamaad, kes ei taha taganeda oma seisukohtadest eestikeelse hariduse kohta, nõudes eestikeelsele haridusele ülemineku selget tähtaega ning vene koolide eestikeelseks muutmist.

Nendele argumentidele lisavad kaalukust eile Postimehe veebis ilmunud isamaalasest riigikogu liikme Mihhail Lotmani argumendid. Ta viitab sellele, et eesti kool annab parema hariduse nii Venemaa koolidest Venemaal kui ka vene koolist Eestist. «Niisiis, mitte ükski vastutustundlik lapsevanem ei peaks olema huvitatud sellest, et tema laps saaks halvema hariduse ning eriti kahetsusväärne on see, et mõni lapsevanem kõõritab ikkagi Venemaa poole,» nendib Lotman.

Sõja ajal on vaja enam riigimehelikkust ja vähem lehmakauplemist. Loodetavasti mõistavad ka valitsusläbirääkijad seda.