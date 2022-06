Olev Remsu ⟩ Väga magusad võltsuudised: atentaat Putinile ja tema haigused

Vahel tundub, et unistused täituvad. Mõnda atentaati lihtsalt oodatakse nagu valget laeva. Pikisilmi ootamise ajal hakkad ette kujutama, et see tuleb, kriitilisus haihtub, unustad, et tegemist on soovmõtlemisega, ning võtad meelepetet tõe pähe. Ja siis oledki saanud oma ootamise tasu, oodatu sinu meelest tuligi. Ja oh kui magus see on! Otsekui mesilase sitt. Aga tegelikult oled võrku püütud, kirjutab kriitik ja kirjanik Olev Remsu.