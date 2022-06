Evelyn Kaldoja ⟩ Järgmist NATO tippkohtumist oodates võib meie aeg otsa saada

Need paar nädalat tagasi ühel briifil kõlanud ametniku sõnad on praeguses kontekstis kaunis tüüpilised. Olen mõnelt kõrge taseme kaitseväelaselt kuulnud isegi pessimistlikumat prognoosi.

See on perspektiiv, millega Eesti kaitse eest vastutavad inimesed arvestavad. Püüda ära hoida vaid paari aasta pärast seis, kus meie tulevik ehk värskeimad ajateenistuse läbinud põlvkonnad on langenud esimestes lahingutes, kaugeimate Vene külade koerakoonud on pannud massvägistamistega kahvatuma küüditamise mälestuse ja kauneimad linnad on vaippommitamistes maatasa tehtud.