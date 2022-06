Edward Lucas ⟩ Venemaa ei kao koos Putiniga

Praegu pole õige aeg Venemaa pärast muretsemiseks. Ukraina võitleb kõikjal ellujäämise ja oma vabaduse eest. Seetõttu peavad kõik jõupingutused jätkuma – et koguda raha humanitaarabiks, et harida välisriikide avalikku arvamust, et survestada lääne valitsusi tarnima relvi ja laskemoona ja tegema muid solidaarsusakte. Selline arutluskäik on ahvatlev. Aga see on vale, kirjutab Briti ajakirjanik Edward Lucas.