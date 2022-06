Keskpankurite ja poliitikute tööriistakast tundub enesetapjalik: et hinnatõusu pidurdada, peame paljude sissetulekut vähendama, sest kõrge hinnatõus vähendab ostujõudu. Loodetavasti ei võta Euroopa poliitikute mõtteid väga tõsiselt, sest keskpankade intressitõusu järel on globaalne majanduslangus juba tänavu väga reaalne. Kõrge inflatsioon ja majanduslangus koos on eluohtlik kombinatsioon ka kõige tugevamale demokraatiale.