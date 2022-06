Jüri Toomepuu ⟩ Vanus ei ole üksnes number (kui oled 92)

Pühitsesin 26. juunil sünnipäeva. Mu sünnipäev on küll 27. juunil aga kuna mu pojapoja sünnipäev on 29ndal, otsustasime seda koos pidada eelneval pühapäeval, et sõbrad saaks osaleda. Pojapoeg puhus suure rõõmuga neli küünalt oma sünnipäeva koogilt ja kaks küünalt, mis minu 92. aasta sünnipäeva tähistasid, minu koogilt.