Ukrainast on põgenenud üle seitsme miljoni elaniku ja viimaste andmete järgi on neist üle 42 000 jõudnud varjuda Eestis.

Eesti, nagu ka paljud teised Euroopa riigid, on vastu võtnud suurel arvul sõjapõgenikke. Olukorras, kus miljonid on kodust välja aetud, on pagulaste vastuvõtmine ainuõige käik. Siiski leidub arvestatav hulk eestlasi, kes on selle otsuse suhtes skeptilised ega saa aru, miks me peaksime nii suuremeelselt teisest rahvusest inimesi aitama.