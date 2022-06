Vladimir Sazonov, Urmas Asi ⟩ Kadõrovlased tapavad Ukrainas ja korraldavad genotsiidi

Venemaa relvajõud tungisid 24. veebruaril 2024 Ukraina territooriumile. See suurem sõda on 2014. aastal Venemaa alustatud sõjalise konflikt jätk, millele omakorda eelnes aastaid kestnud Ukraina-vastane mõjutustegevus. Diktaator Vladimir Putini armee, mis peab Ukrainas sõda ning viib seal läbi terrorit ja genotsiidi, on oma koosseisu poolest üpris kirju. Sinna kuuluvad elanikud Venemaa eri piirkondadest nagu venelased, tatarlased, burjaadid jt. Meid huvitavad tšetšeeni päritolu võitlejad Vene vägedes. Osa neist on rindel, osa aga n-ö julgestab vene vägede tagalat. Üheks selliseks tšetšeenide grupiks ongi kadõrovlased.