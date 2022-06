Susanna Oja ⟩ Kust leida eesti keele õpetajate palgaraha? Kõnekratid aitavad.

Eestikeelse hariduse ja eesti keele õppe teema on taas tähelepanu keskmes. Eestimaalaste ühine suur enamus näib tahtvat, et iga laps saaks lasteaias-koolis eesti keele selgeks. Nagu alati, on üheks pudelikaelaks raha. Raha on vaja puuduolevate keeleõpetajate leidmiseks ja muidugi ka õpetajate palkade tõstmiseks. Kust seda raha võtta?

Ühelt poolt on raske idee tasandil vastu vaielda seisukohale, et lapsed on meie tulevik ja haridus on ühiskonna jaoks investeering. Nõnda arutades võiks nentida, et võetagu raha mujalt ja antagu keeleõppele juurde. Aga kust ja kellelt? Kas julgeolekust? Kõrgharidusest? Tervishoiust? Rahaga on kõikjal kitsas käes ja pole näha, et olukord leeveneks.