Eesti rahareformi 30. aastapäeva paiku sattusin lugema ühe omaaegse guru, majandusteadlase Jeffrey Sachsi seisukohti praegu Ukrainas käiva sõja kohta. See jahmatas.

Sachs kuulub nende hulka, kes leiavad, et sõja peamine põhjus on NATO laienemine, USA diplomaatia on läbi kukkunud ja president Joe Biden teeb kõike valesti.