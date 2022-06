Mu hea õpetaja Mati Hint on öelnud: «Kultuurikatkestus ei pea toimuma nii robustselt, et tulevad võõrad tankid ja helikopterid, väikerahva kultuuri- ja poliitikaeliit küüditatakse või lastakse maha ja tulevik lahutatakse minevikust.»

Tõsi, meie ajaloolises mälus on just selline hirmus kogemus, mis õnneks suudeti suurte kaotustega siiski üle elada. Kuid siiamaani on kuklas küsimus, et mis oleks, kui oleks ikkagi 1940. aastal vastu hakanud? Kas ajalugu oleks olnud teistsugune, kas kaotused oleks olnud väiksemad, niihästi inimeludes kui ka moraalselt?