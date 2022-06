Mart Laar ⟩ VANA KULD: Vene-Gruusia sõda – 10 õppetundi Eestile

Neil päevil möödub viis aastat Vene-Gruusia sõjast. Sellest on palju kirjutatud ning mängufilmgi tehtud, ent mitmed küsimused on siiani vastuseta. Näiteks on erinevaid arvamusi, millal see sõda täpsemalt algas ja millal lõppes, kes alustas ja kes süüdi oli. Jätan praegu kõrvale sõja poliitilised aspektid ning keskendun kümnele õppetunnile, millest võiks Eestil riigikaitse korraldamisel abi olla.