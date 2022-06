Aune Valk: Oleme Eesti, aga ka Euroopa ülikool

Seisame Iirimaa lääneranniku ülikoolilinna Galway südames ja ootame pildistamisjärjekorda Oscar Wilde'i ja Eduard Vilde skulptuuri juures, mis on Vallikraavi tänaval asuva Tiiu Kirsipuu skulptuuri identne koopia ning kingitus Tartu linnalt. «Ainult kokkupuutes võõraste rahvaste kunstiga omandab ühe maa kunst selle ainuomase ja iseseisva elu, mida nimetame rahvuseks», tsiteeritakse kuju jalamil eesti, iiri ja inglise keeles Oscar Wilde'i. Talle sekundeerib Eduard Vilde: «Kunst on üleilmaline ja peab seda olema, ilma et rahvuslikud vaheseinad teda killutada ja jaotada tohiksid». Rahvuslikkus ja globaalsus, piirkondlik koostöö ja üleilmsed väljakutsed ei ole pelgalt märksõnad siin väljakul, vaid laiuvad oluliste küsimustena ülikoolide kohal üle Euroopa.