Mihkel Kunnus ⟩ Pucci see Punane Pull!

Diplomeeritud semiootikuna kinnitan kohe, et solvavus on samavõrd sõna omadus kui parajus kingade (kuigi ütleme ikka, et need kingad on parajad või need kingad pole). Solvavus on kommunikatsiooniakti mõõde, mitte mõne sõna olemuslik kaasnähe. Aga see on mõttetu tähenärimine. Öelda, et Vips rikkus kultuurinorme ja sellest ka see skandaal, on tautoloogilisuseni ilmne.