Siim Kallas ⟩ Rahareformi õppetunnid suveks 2022

Me sidusime krooni saksa margaga. See andis meile kindlustunde, aga tasub tähele panna ka seda, et saksa marga hea tervis oli sellest alates ka meie mure. Nii nagu Euroopa on ka täna meie rõõm ja mure, mitte «nende asi», nagu nüüd mitmel pool avalikkuses korrutatakse.