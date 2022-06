KALEV AAVIK ⟩ Koroonatõendi nõude õigusvastaseks tunnistanud otsuse põhjendustest: vastulause Rait Marustele

15.06.2022 Postimehes avaldatud arvamusartiklis «Koroonaprotsessi kohtunik on lähtunud oma tõekspidamistest» on reformierakondlasest endine riigikohtu esimees Rait Maruste võtnud kritiseerida Tallinna Halduskohtu 31.05.2022 otsuse haldusasjas nr 3-21-2163, millega kohus muuhulgas tuvastas koroonatõendi nõude õigusvastasuse ning jättis põhiseadusvastasusele viidates kohaldamata selle nõude aluseks olnud NETS sätted.

Astumata otsesesse debatti otsuse sisuliste seisukohtadega, kritiseerib Maruste selle põhjenduste kvaliteeti. Paraku jätavad kriitika põhjenduseks toodud näited mulje, et ta on halduskohtu otsust küll siit-sealt lugenud, ent kindlasti mitte tervikuna ega vajalikus mahus. Tulemuseks on üldistavale analüüsile pretendeeriv kirjutis, mis esitab otsuse kohta äärmiselt eksitavaid, kohati ka tegelikkusele mitte vastavaid väiteid. Järgnevalt käsitlen vaid mõnda kõige olulisemat neist.