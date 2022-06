AK ⟩ EKI keelekool: sinine ja must ja valge

Mida kõneleja täpselt mõtleb, ei saa me kuulajana kunagi teada. Saame tegelikult vaid oletada, ja just seda me tekste lugedes või kuuldes teemegi. Mida lähedasem kõneleja ja tuttavam teema, seda paremini oletame. Inimestevaheline suhtlus käib arusaamatuse ja ebamäärasuse udu samm-sammult hajutades.

Praktilise elu jaoks järeldub siit, et kahe inimese muljed samast tekstist on alati erinevad, ja ei ole mingit alust arvata, et ühel neist on rohkem õigus kui teisel. Ka mõni vastava teema autoriteet on samamoodi inimene, kes mitte ei tea, vaid oletab. Nentigem, et meie püüd üksteist mõista on nagu mäng, kus õigeid vastuseid ei ole, vaid tuleb ebapiisava info põhjal otsuseid teha ja mängukaaslase kavatsusi ära arvata nii hästi, kui parajasti oskame. Mida rohkem seda mängu õpime, seda meeldivamaks läheb protsess ja paremaks ka tulemused.