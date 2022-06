Lauri Vahtre ⟩ Tead-küll-kes ütles n-tähega sõna ja siis juhtus ei-või-öelda mis

Täna pööritavad silmi teised, kusjuures sugugi mitte nood kurjad konservatiivid, keda Andrus Kiviräha loodud totter ja kitsarinnaline tegelane oli mõeldud välja naerma, vaid hoopis need, kes võitlevad sallivuse ja avatuse eest. Mis on juba iseenesest huvitav. Huvitavad on ka konkreetsed asjaolud. Nimelt sai noor lootustandev vormelisõitja Jüri Vips hakkama libastumisega, öeldes kellegi (aga, muide, kelle?) kohta «nigga» ja nimetades roosat «gei värviks». Karta on, et sellega tema paljutõotav karjäär lõpebki. Tere tulemast Orwelli 1984. aastasse.