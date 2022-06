SERGEI METLEV ⟩ N**ger on ka Eestis kohatu sõna

Vormelisõitja Jüri Vips kasutas ühes mägu-otseülekandes ingliskeelset väljendit f**k this n**ga, misjärel sai maailmameedia negatiivse tähelepanu ja vormelikogukonna pahameele osaliseks. Võib pikalt vaielda, kas n**ger on eesti keeles sama solvava alatooniga nagu inglise keeles, kuid ei saa eitada, et oleme ise saanud ingliskeelse maailma osaks, kus see pole aktsepteeritav sõnapruuk.