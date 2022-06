Ametisse astudes andsin vande, milles tõotasin vankumata kaitsta Eesti Vabariigi põhiseadust. Põhiseadus ei ole ainult üks seadus. See on midagi palju enamat – kirjeldus sellest, milliste väärtuste ja põhimõtete alusel me oma riigis elame ja mis on meie jaoks rahvana oluline, millised on meie õigused, vabadused ja kohustused üksteise ja oma riigi ees.