Irene Käosaar ⟩ Kas siis selliste eesti keele eksamitulemustega lepimegi?

Põhjalikum eksamitulemuste analüüs seisab veel ees – alles sügisel saame selgema pildi eksamitulemustest osaoskuste kaupa - saame näha, kas muutused tulemustes on pigem õpilaste suulises või kirjalikus kõnes või on muutunud tekstist arusaamise pool. Aga see, et eesti keel teise keelena riigieksamite tulemused on viimastele aastatel languses on täna tõesti juba ilmne fakt. Sellel aastal on langus märkimisväärne üle 7 punkti, seda on selgelt liiga palju.