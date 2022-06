Me tähistame täna võidupüha 103. aastapäeva ajal, mil Euroopas kestab juba 119. päeva täiemõõduline sõda. 24. veebruari hommikul, kui kaitseväe üksused marssisid vabariigi aastapäeva paraadil, varjutas meie pidupäeva meeleolu teadmine, et samal hommikul ründasid Vene väed oma naaberriiki Ukrainat. Tol päeval jõudis enamikuni meist teadmine, et põhimõtteliselt oleks võinud rünnaku sihtmärgiks olla mistahes teine Venemaaga piirnev riik, sealhulgas Eesti. Jah, me oleme teinud õigeid otsuseid ning NATO liikmelisus annab meile julgeolekugarantiisid, kuid hulluse vastu ei aita ükski garantii.