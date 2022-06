Manfred Weber ⟩ Ukraina on Euroopa ühena meist!

Putin tahab revisionistlikku tulevikku, kus ajalugu saab ümber kirjutada, kus on mõjusfäärid, raudne eesriie on kinni tõmmatud ning isikuvabadused ja väärikus riigile pinnuks silmas. Ta tahab naasta minevikku, mille olime ajalooraamatutesse matnud. Minevik, kus kahtluse alla seatakse Euroopa geograafiline terviklikkus ja Euroopa vabadus valida, kellega koostööd teha ja kuidas integreeruda.

See on minevik, kuhu me ei saa tagasi pöörduda. Minevik, mida Euroopa ei saa lubada kujuneda Ukraina tulevikuks.