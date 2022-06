Marek Tamm ⟩ Kõrgharidus on Eesti riigi peamine tuluallikas

Kõrghariduse rahalised vaevused on olnud viimastel kuudel tänuväärselt avalikkuse tähelepanu all. Riik on jätnud ühe Eesti riigi strateegilise valdkonna kahetsusväärselt pikalt piisava hoolitsuseta, nii et käärid sisuliste vajaduste ja tegelike võimaluste vahel on kasvanud kriitilise piirini.