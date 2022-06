NÄDALA NÄGU ⟩ Maasikahooaeg läks lahti

Nüüd on Eesti oma maasikate aeg taas käes. Vähemasti neilt põldudelt, mida on aprillist kaitsnud katteloor – see aitab hoida ühtlast temperatuuri ja kiirendab sedasi marjade küpsemist. Üks õhtune ostja viib Nebokati juurest kaasa koguni neli kilost karpi. Ühe karbi hind on üheksa eurot. Turul tuleb maksta kümme.

Ent pole surmkindel, et hinnaprognoos läheb täkkesse. Nebokat rääkis kevadel, et tänavune maasikasaak tuleb hea, kuid nüüd, mil marjad valmivad, annab teistsuguse hinnangu: saak tuleb keskmine, vähemasti Lõuna-Eestis. Põhjus on niiskes ja külmas ilmas, mis on soodustanud hallitushaiguste ja mädanike levikut. Oma panuse saagi hävitamisse annavad ka mitmed kahjurid, nagu ripslased, kelle tõttu jäävad maasikad krimpsu, ja õielõikajad, kes hammustavad õie niimoodi läbi, et maasikat ei saa sellest tullagi. «Võtavad algstaadiumis pea maha,» kirjeldab Lillemets. Taimekaitsevahendite vastulöögivõimekus on reeglitega piiratud.