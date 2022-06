LAURI PAEVEER ⟩ Tulumaksuvaba miinimum tuleb tõsta 800 euroni

Selge on see, et nii nagu terve Euroopa, nii seisab ka Eesti silmitsi ääretult keerulise sügisega, kus lisaks kõrgetele energiakandjate hindadele teeb hakkamasaamise raskeks ka rekordinflatsioon. Tänased kõrged toidu- ja esmatarbekaupade hinnad ei ole kahjuks raskuste tipp, vaid tegelikult oleme alles teel tippu. Murekoorem rõhub nii pensionäre, tööl käivaid inimesi kui ka ettevõtjaid.

Kahjuks on meetmete ring, mis aitaksid olukorraga paremini hakkama saada, kaunikesti piiratud. Võimaluste seas on toiduainete käibemaksu alandamine, kütuseaktsiiside miinimumini toomine, aga ka energiahindadele «lae» kehtestamine, kuid nende kõigi puhul on paar väga suurt AGA. Euroopa riikide kogemus näitab, et käibemaksu ja aktsiiside langetamine on väga ajutised meetmed, mille kasutegur taandub paari kuu möödudes. Energiahinna lae kehtestamine aga tähendab ei midagi muud kui seda, et keegi teine ehk riik peab hinnavahe kinni maksma – ja seda kõikidele ning ühetaoliselt.