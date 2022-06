Ent numbrite taha piiludes – kolm järjestikust kaotust ja loobutud turniirid – on ilmne, et meie esireket pole viimased kuud olnud oma võimete tipul.

Sellel on aga oma põhjus. Koroonaviirus, mis Kontaveidi pärast suurepäraselt alanud aastat kätte sai ning jalust niitis. Hoobi muutis valusamaks ka see, et eestlanna juhendaja Dmitri Tursunov ei saanud oma Vene passi tõttu turniiridel kaasas käia ja Kontaveiti kiiremini jalgele aidata.