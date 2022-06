Orlando Figes «Eurooplased» ⟩ Kummitavad küsimused Euroopa kultuurile

Kõigepealt sellest, mis raamatus on hästi. Ja hästi on päris palju. ­Figes liigub ajalooliste isikute ja üldise kultuuriloo vahel väga osavalt. Terve raamat on üles ehitatud (armu)kolmnurgale vene kirjaniku Ivan Turgenevi, tema armastuse, prantsuse ooperilaulja Pauline Viardot’ ja viimase abikaasa, teatrimänedžeri Louis Viardot’ vahel. Vaevalt et keskmine eesti lugeja teab, kes olid Viardot’d, kuid nende seos kooliprogrammist tuttava Turgeneviga on intrigeeriv ja huvitav.