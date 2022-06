Juhtkiri ⟩ Leedu pähkel murrab Vene karu hambad

Leedu ütleb, et pole midagi ühepoolselt teinud, 17. juunist kehtivad Euroopa Liidu sanktsioonid, mis ei luba Moskval neid kaupu läbi liikmesriikide vedada. Kui palju mõeldi sõjasanktsiooni kehtestades sellele, et osa transiidist käib läbi ELi liikmesriigi ühest Venemaa osast teise, pole teada. Küll aga on oluline, et selleks läbiveoriigiks on just Leedu.