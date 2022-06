Ma ei kirjuta seda lugu selleks, et pesta ennast millestki puhtaks või veeretada süü kellegi teise kaela. Ma kirjutan selle loo, et jagada arvamust ühest ebamugavast ja pikast kohtuteest, mis on jätnud mulle – aga mitte ainult mulle – mulje, et meie kohtunikke ei huvita asjade sügavam sisu, vaid otsuseid tehakse tihti pinnapealselt.