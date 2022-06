Tarmo Pikner ⟩ Saagu tarbijakaitse partei!

Ümberringi toimuv ei tähenda muud kui seda, et lähenemas on üleriigilised valimised. Seega on riigikogus ja valitsuses toimuv suvelavastus soojenduseks kevadisele mõõduvõtule. Selles plaanis on Kallase-Ratase, Kersna-Kotka ja teiste tegelaskujude rollitäitmised igati omal kohal. Lisaks on kuulda, et need parempoolsed, kes pole Isamaa parempoolse poliitikaga rahul, valmistuvad samuti nimekirju kokku panema. Kui olemasolevate parteide osatäitmised võiks lahterdada seebiooperliku palagani lahtrisse, siis parempoolsete tegevus suveteatris liigitub tragikomöödiaks, kirjutab kolumnist Tarmo Pikner.