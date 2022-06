TOOMAS ALATALU ⟩ Venemaa tipust lahkus Baltikumist pärit Eduardovitš

Venelastel on teatavasti kombeks eesnimele alati lisada ka isanimi, milliste – kui on tegu oma kultuuriruumis harjumatute nimedega – väljaütlemine on numbriks isegi Venemaa presidendile Vladimir Putinile. Ta teeb aga seda visalt ja väärikalt, mida kinnitas nimekuju Kassõm-Zomart Kemelevitš korduv kasutus Putini ja Kasahstani presidendi Tokajevi 2,5 tundi kestnud dialoogis Peterburi majandusfoorumil reedel (17. juunil).