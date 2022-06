Jan Trei ⟩ Uus reaalsus seab linnad ja vallad uude olukorda

Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos on olnud stabiilses ja etteprognoositavas majanduskeskkonnas esimeseks sisendiks järgmise aasta riigieelarve koostamisel. Sellest on lähtunud ka kohalikud omavalitused jooksva aasta tulubaasi prognoosimisel ning järgmise aasta eelarve ja eelarvestrateegia ettevalmistamisel. Kahjuks tõdevad selle aasta kevadise majandusprognoosi koostajad, et nii kiirelt muutuvas majanduskeskkonnas ei saa arvestada hetke majandusnäitajatega, kirjutab Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei (Isamaa).